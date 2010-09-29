Мыколайчук избрана зампредседателя Совета управляющих МАГАТЭ

Глава Госкомитета ядерного регулирования Украины Елена Мыколайчук избрана заместителем председателя Совета управляющих Международного агентства по атомной энергетике.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, Е.Мыколайчук избрана на эту должность на период до 2012 года.

Справка УНИАН. МАГАТЭ является автономной межправительственной организацией в рамках Организации Объединенных Наций, созданной в 1957 году.

В состав агентства входят 143 страны-члена, которым МАГАТЭ предоставляет услуги по развитию ядерной инфраструктуры.

Деятельность МАГАТЭ связана с вопросами безопасности, обращения с радиоактивными отходами и ядерным топливом, гарантий для проверки мирного использования ядерных технологий и материалов.

В функции Совета управляющих МАГАТЭ входит рассмотрение отчетности, программы и бюджета МАГАТЭ, предоставление Генеральной конференции рекомендаций по этим вопросам, а также рассмотрение заявлений о приеме в члены агентства.

Кроме того, он утверждает соглашения о гарантиях и публикацию норм безопасности МАГАТЭ, а также уполномочен назначать генерального директора агентства, который утверждается Генеральной конференцией.