«Киевэнерго» оштрафован за злоупотребления

Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал АК «Киевэнерго» на 100 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение АМК принял сегодня на своем заседании.

Как установил комитет, «Киевэнерго», злоупотребляя монопольным положением, создало препятствие для доступа на рынок электроэнергии шести поставщиков электроэнергии по нерегулируемому тарифу. В частности, препятствия были созданы следующим компаниям: ООО «Центральная энергетическая компания», ООО «Укрэнерготранзит», ООО «ЭнергоЛюкс-79», ООО «Энком ТРЕД Групп», ООО «Энергоинвестпроект» и ООО «Трансэнергоконсалт».

Как установил АМК в ходе расследования, на протяжении 2006-го – первого полугодия 2010 гг. столичная энергокомпания искусственно затягивала процедуры заключения договоров на передачу электроэнергии по местным электросетям. В частности, «Киевэнерго» нарушало нормативно установленный срок – 15 дней для рассмотрения заявлений. В отдельных случаях компания не отвечала заявителю на протяжении 80 дней.

Кроме того, «Киевэнерго» предоставляло заявителям ответы без надлежащих обоснований, не предоставляло предусмотренные нормативами проекты договоров или эти же проекты были не подписаны компанией, в некоторых случаях к договорам не предоставлялись дополнения, которые являются неотъемлемой их частью.

Как следствие, это сделало невозможным осуществление предприятиями деятельности по поставке электроэнергии по нерегулируемому тарифу потребителям Киева.

Присутствовавший на заседании представитель «Киевэнерго» признал нарушения компании по данному делу.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.