Украина не отказывается от сотрудничества с Westinghouse – Минтопэнерго

Украина не отказывается от сотрудничества с компанией Westinghouse Electric Company (США) в сфере поставок ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталья ШУМКОВА.

По ее словам, при заключении долгосрочного контракта на поставку топлива с ОАО «ТВЭЛ» Украина оговорила внесение в контрактные документы условия о том, что продолжит сотрудничество с другими альтернативными поставщиками топлива, в частности, в рамках подписанного ранее между НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse договора о поставках топлива на период 2011-2015 гг.

«Мы уже неоднократно говорили, что контракты с Westinghouse на 2011-2015 годы не поддаются ни ревизиям, ни сомнениям, но только если закончатся все лицензионные процедуры и Госатомрегулирования даст свое разрешение… Даже когда мы подписали контракт (с ОАО «ТВЭЛ» – УНИАН), единственный параметр, который раскрывался, – ни в коем случае не отменяются и не ревизируются предыдущие договора, подписанные «Энергоатомом», – сказала Н.ШУМКОВА.

Как сообщал УНИАН, 21 июня т.г. Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, пригласив к участию в конкурсе ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США).

Победителем конкурса признан российский государственный концерн «ТВЭЛ». Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия 2 сентября т.г.

22 сентября т.г. Кабинет Министров Украины утвердил российский концерн «ТВЭЛ» победителем конкурса по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.