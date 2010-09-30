Польша активизирует работу по проекту «Одесса–Броды»

Польша намерена активизировать работу по реализации проекта «Одесса–Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд ТУСК сегодня на брифинге после заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012.

По его словам, вопрос окончания строительства нефтепровода обсуждался сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Д.ТУСК отметил, что завершение проекта «Одесса–Броды» является важным и перспективным делом. «Я с большим удовольствием услышал, что правительство премьер-министра Н.АЗАРОВА заинтересовано, чтобы работа украинцев и поляков для этого и других проектов, которые обеспечивают энергетическую безопасность, была активизирована. Мы надеемся, что это сотрудничество будет гораздо интенсивнее, чем раньше», – сказал Д.ТУСК.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.