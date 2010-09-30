Профицит бюджета России за 7 месяцев составил 293,4 млрд рублей

Консолидированный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов (Пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования) в январе-июле 2010 года исполнены с профицитом 293,4 млрд рублей против дефицита в январе-июле 2009 года в 575,4 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики, опубликованном в четверг, 30 сентября, сообщает k2kapital.

Доходы консолидированного бюджета за январь-июль этого года составили 9,011 трлн рублей, тогда как за первые семь месяцев 2009 года они составили 7,354 трлн рублей. В том числе, доходы федерального бюджета составили 4,658 трлн рублей, госфондов - 2,799 трлн рублей, субъектов РФ - 3,809 трлн рублей, территориальных внебюджетных фондов - 333,3 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета составили 8,717 трлн рублей против 7,929 трлн рублей в прошлом году. Из них расходы федерального бюджета - 5,171 трлн рублей, госфондов - 2,510 трлн рублей, субъектов РФ - 3,299 трлн рублей, территориальных внебюджетных фондов - 324,8 млрд рублей.

Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет в январе-июле 2010 года составили 4,424 трлн рублей, это на 23,7% больше, чем за соответствующий период 2009 года. В июле этого года поступления в консолидированный бюджет составили 716 млрд рублей и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 26,1%.

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в январе-июле обеспечили поступления налога на прибыль организаций - 24,7%, налога на доходы физических лиц - 21,8%, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - 17,9%, налога на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - 17,1%.