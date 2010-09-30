Азаров надеется на прогресс в сотрудничестве с Польшей по достройке "Одесса-Броды"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется на прогресс в сотрудничестве с Польшей по достройке нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Варшаве после встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что его польский коллега считает, что в вопросе достройки нефтепровода необходимо провести «прорыв».

«Мы об этом (о достройке нефтепровода – УНИАН) говорим уже не один год. На моей памяти уже 6 лет, как минимум. Нам надо, наконец, принимать решение. Взаимовыгодное решение. И в этом плане, я думаю, что прогресс будет», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Важно, что сейчас и премьер Польши, и я считаем, что необходимо вдохнуть усилия, прежде всего, со стороны руководителей правительств в это дело, и дело пойдет», - сказал украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня с официальным визитом в Польшу прибыл Н.АЗАРОВ, который проведет встречи с высшими польскими должностными лицами.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море к польскому Гданьску на побережье Балтийского моря.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.