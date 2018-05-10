Газпром или ЕЭС – Украине не усидеть на двух стульях...

Украина фактически стала членом Европейского энергетического сообщества (ЕЭС). Министр топлива и энергетики Юрий Бойко 24 сентября в столице Македонии Скопье подписал протокол о присоединении Украины к Договору об учреждении этой организации. Хотя Верховной Радой данный пакт еще не ратифицирован, но формально мы стали членом сообщества. Это произошло в минувшую пятницу, а уже в понедельник, 27 сентября, украинские СМИ сообщили о том, что «Нафтогаз» по требованию «Газпрома» прекратил транспортировку газа компании E.On Ruhrgas в Польшу. Такое стечение обстоятельств выглядит весьма символичным, ведь наша страна далеко не первый раз, декларируя преданность европейским канонам свободного энергорынка, на самом деле следует газпромовским пожеланиям. Похоже, что на этот раз НАК оказалась без вины виноватой - у поляков нет формальных причин обижаться на Украину. Так или иначе, но после вхождения в ЕЭС перед нашей страной еще острее встает вопрос, так сказать, самоидентификации в энергетической политике. Беря на себя серьезные обязательства перед ЕС в сфере энергетики, наша страна поставила себя перед выбором - реформирование по европейскому образцу или жизнь по неписанным законам «Газпрома». Третьего не дано…

Реформы в обмен на инвестиции или наоборот

Вступив в ЕЭС, Украина, в первую очередь, рассчитывает на европейские инвестиции в свой топливно-энергетический комплекс, что по идее должно способствовать его реформированию, в соответствии с идеологией Евросоюза. Это подразумевает создание в Украине эффективного и прозрачного рынка природного газа, где каждому будет понятен механизм ценообразования и реализации голубого топлива, а правила игры станут одинаковыми и для «Газпрома», и для любой другой зарубежной компании. Сегодня все это покрыто туманом кулуарных договоренностей, за каждым решением присутствует тень российского монополиста. Конечно, членство в ЕЭС не освободит Украину от обязательств по кабальным договоренностям «Нафтогаза», подписанным предыдущим правительством и усугубленным нынешней властью в Харькове.

Подписание протокола о присоединении к энергетическому сообществу хоть и не стало ярким событием в жизни страны, но зато его не обошли вниманием профильные эксперты. Российские специалисты по энергетическим вопросам были преисполнены пессимизма. В частности, начальник аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Александр Пасечник отметил, что вступление в ЕЭС не приблизит Украину к получению кредитов Евросоюза на модернизацию газотранспортной системы.

«Эти протокольные бумаги больших подвижек в модернизацию ГТС не принесут. Европейцы в эпоху финансовой нестабильности в ЕС не имеют внятной и конструктивной позиции по инвестициям в мощности страны-транзитера», - считает А.Пасечник.

По его мнению, в Европе понимают, что над нашей страной нависла угроза потерять в среднесрочной или долгосрочной перспективе статус сверхтранзитной державы после запуска газопровода «Южный поток», что приведет к потере, как минимум, половины объемов газа, проходящих через Украину. «В связи с тем, что в ЕС с финансами туговато, каждая страна пытается на плечи друг друга переложить эту ответственность. Локомотивы Евросоюза - Франция и Германия - не хотят за это платить», - убежден А.Пасечник. Он подчеркнул, что отсутствие внятных перспектив Украины как транзитера приводит «к тому документообороту, который мы наблюдаем в течение нескольких лет». При этом эксперт напомнил, что ЕС до сих пор не выделил ни копейки на модернизацию украинской ГТС.

Эксперт, по сути, прав – Евросоюз действительно не спешит предоставлять деньги на модернизацию нашей трубы. Только вот причины этого стоит искать в самой Украине, а не в косности европейских бюрократов и их недоверии к нашим перспективам. Как известно, в марте 2009 года Украина, Еврокомиссия и ЕБРР подписали Брюссельскую декларацию, которая должна была стать основой для предоставления европейских инвестиций в ГТС. Тогда много говорилось о том, что Европейский союз определил украинскую газотранспортную систему как главную транзитную магистраль на много лет вперед и готов участвовать в ее модернизации. Естественно, что в обмен на деньги Европа ждала реформирования «Нафтогаза». Подписывая декларацию, украинское правительство, в том числе, обязалось обеспечить независимость оператора по транзиту, прозрачность и открытость для инвесторов, предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль полученных средств. Прошло полтора года, но из перечисленного так ничего и не сделано. Чего же удивляться, что денег мы не получили. После ратификации соответствующих документов Верховной Радой, Украина станет полноправным членом ЕЭС, и все начнется сначала - мы будем ждать денег, а Европа наших реформ.

Нас не надо подставлять, мы и сами подставимся

В Европе давно говорят о том, что Украина имеет ограниченный суверенитет в плане собственной газотранспортной системы. Нередко звучат утверждения, что «Нафтогазом» фактически управляет «Газпром», которому для этого даже не понадобилось создавать совместное предприятие или международный консорциум. Вот и недавняя история с Польшей была преподнесена СМИ как очередное доказательство несамостоятельности нашей страны в принятии решений по газовым вопросам.

В общих чертах суть конфликта сводится к тому, что «Нафтогаз» по требованию «Газпрома» отказывается транспортировать газ компании E.On Ruhrgas в Польшу. Россияне таким способом пытаются добиться от Польши пролонгации своей монополии на транзит газа по газопроводу Ямал–Европа до 2045 года. Кроме того, Россия настаивает на том, чтобы газопровод и дальше управлялся оператором Europolgaz, 48% акций которого принадлежат «Газпрому». В свою очередь, Еврокомиссия требует от Польши приведения условий эксплуатации польского участка газопровода Ямал–Европа в соответствие с третьим энергопакетом ЕС. То есть, доступ к нему должны получать любые энергокомпании, и управлять им должен независимый оператор. Правительство Польши во исполнение требований ЕС заявило о намерении сменить оператора по управлению ГТС на государственную Gaz-System и допустить к прокачке газа всех желающих. Как и для Украины, так и для Польши основная проблема заключается в том, что на любую попытку вывести ГТС из-под российского контроля «Газпром» отвечает прекращением прокачки газа через нее. А кому нужен газопровод без газа?..

По мнению руководителя энергетических программ центра "Номос" Михаила Гончара, хотя СССР уже почти 20 лет назад прекратил свое существование, но в смысле функционирования газотранспортной системы советская граница сохранилась. Во всех соглашениях между «Газпромом» и «Нафтогазом» четко зафиксировано, что процедура передачи-приема газа, поставляемого «Газпромом» европейским потребителям, происходит на западной границе Украины. «Поэтому в данном случае один из вариантов решения проблемы заключается в том, что в рамках существующего технического соглашения «Газпром» должен был бы согласиться обеспечить снабжение, а «Нафтогаз» - транспортировку. После чего «Газпром» передаст немецкой компании на газоизмерительной станции в Дроздовичах законтрактованный объем газа. Но опять же, это все теоретически и при условии доброй воли «Газпрома». Поскольку он сейчас занят прессингом польской стороны для достижением своих целей, то, конечно, не будет соглашаться», - отмечает эксперт.

Что касается вступления Украины в ЕЭС, то, по мнению М.Гончара, конечно, это не отвечает интересам «Газпрома». «Хотя говорить о том, что это сильно испугало россиян, не приходится. Поскольку они прекрасно понимают, что украинцы могут подписать, пообещать, а затем спокойно все это не выполнять», - считает эксперт.

Вместе с тем, по его словам, «Газпром» будет прилагать максимум усилий для того, чтобы склонить украинскую сторону к идее слияния «Нафтогаза» и «Газпрома». «В «Газпроме» понимают, что пока для них существует уникальное окно возможностей, которое может закрыться в силу различных причин, поэтому они попытаются создать искусственный конфликт между Украиной и Европейским союзом на почве газовых поставок», - отметил эксперт.

В свою очередь, независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут отметил, что Украина связана контрактом с «Газпромом» на поставку российского газа в Европу. «Для того, чтобы какой-то газ попал через украинскую ГТС в Польшу, компания E.On Ruhrgas должна заключить самостоятельный контракт с «Укртрансгазом» и получить от Газпрома тот объем газа, который она хочет продать полякам. В таком случае Украина окажет транзитные услуги. Это один вариант. Другой - «Газпром» сам должен заказать E.On Ruhrgas поставку газа до границы с Польшей», - поясняет эксперт.

Он убежден, что никаких претензий к Украине со стороны поляков быть не может. «Пока Украина не ратифицировала протокол о вступлении в Европейское энергетическое сообщество, говорить о нарушении каких-либо обязательств нельзя. Только после ратификации и адаптации украинского законодательства в соответствии с нормами ЕЭС мы получим новый механизм функционирования нашего энергорынка. Уже сегодня позиция Украины максимально конструктивна — мы готовы оказывать услуги и европейским компаниям, и российским. Но без договоров, зафиксированных на бумаге, у нас нет никаких обязательств перед поляками», - отмечает А.Нарбут.

По его мнению, Украина не должна работать на основе европейских директив, которыми руководствуются поляки в своем споре с «Газпромом». «Конечно, в дальнейшем, после полноценного вступления в ЕЭС, нельзя исключать сценария, при котором Украину попробуют вынудить нарушить обязательства перед этой организацией. Существует сторона, которая убеждена, что эти обязательства никоим образом не ограничивают ее действия в отношении украинской ГТС. Понятно, что эта сторона - «Газпром», - подчеркнул эксперт.

И если эксперты вполне логично и аргументировано нивелируют обвинения в адрес Украины, то правительство вместо того, чтобы постараться внятно объяснить свою позицию в споре между «Газпромом» и Польшей, заявляет, что вступление в ЕЭС даст нам новый козырь в борьбе против «Южного потока». Министерство топлива и энергетики, конечно, опровергает информацию о создании со стороны Украины препятствий для транспортировки природного газа в Польшу. Но делается это с большим опозданием, когда все в ЕС уже приняли для себя решение считать нашу страну пособником «Газпрома» в конфликте с поляками…

Борьба с ветряными мельницами вместо решения реальных проблем

Что касается «Южного потока», то А.Нарбут уверен - Украина не должна бороться против него, поскольку идеология этой борьбы порочна по своей природе. «Южный поток» на сегодняшний день является мистификацией. Нет бизнесплана реализации данного проекта. Ни Украина, ни Турция, ни Болгария не давали окончательного согласия на прокладку трубопровода по своей территории. Поэтому считаю, что не нужно воевать против «Южного потока», попадаясь на удочку «Газпрома». Нужно просто выполнять те обязательства, которые Украина брала на себя, подписывая Брюссельскую декларацию, а теперь и вступая в Европейское энергетическое сообщество. Также необходимо действовать в соответствии с законом Украины о рынке природного газа. И, конечно, следует проводить реформу «Нафтогаза», выделив из него транзитную составляющую в виде независимой компании. Такая задача может быть решена только при наличии ответа на вопрос, какой газ и откуда мы будем качать через 10-15 лет», - подчеркивает эксперт.

При этом он высказал сожаление относительно того, что некоторые чиновники в «Нафтогазе» считают, что его реформа уже состоялась. «Они убеждают нас и себя в том, что «Укртрансгаз» практически является независимой компанией. Но согласиться с их аргументами нельзя, поскольку главным признаком независимости «Укртрансгаза» является наличие собственных контрактов на транспортировку газа, чего пока нет и не предвидится», - пояснил А.Нарбут.

Возвращаясь к теме вступления Украины в ЕЭС, он напомнил недавнее высказывание заместителя председателя Госдумы России, президента «Российского газового общества» Валерия Язьева: «Господин Язьев во время своего последнего визита в Киев с простотой, достойной лучшего применения, заявил, что если Украина будет действовать в рамках обязательств перед Европейским энергетическим сообществом, то «Газпрому» вряд ли удастся реализовать план по созданию совместного предприятия с «Нафтогазом».

В заключение можно лишь добавить, что вступление в ЕЭС неизбежно приведет в действие разнонаправленные силы, которые будут влиять на нашу газовую отрасль с возрастающей энергией. Европа потребует прозрачности газового рынка в соответствии с обязательствами перед ЕЭС, а «Газпром», как уже было сказано выше, постарается как можно быстрее подмять под себя «Нафтогаз». Если кто-то в правительстве думает, что нам удастся создать пресловутую систему сдержек и противовесов, при которой противостояние между ЕС и Россией позволит и в дальнейшем сохранить украинский газовый рынок в его нынешнем состоянии, то это вряд ли получится. Европейцы быстро поймут, что украинская власть вместо реальных реформ по-прежнему предпочитает лавировать между двумя центрами силы. За этим последует окончательное разочарование в Украине как в энергетическом партнере ЕС, чем не преминет воспользоваться «Газпром». Под его тотальным контролем нашим газовым олигархам придется очень нелегко. Так что лучше учиться работать по европейским правилам - пусть доходы будут меньше, но иначе их может вообще не быть.

Антон Лосев (УНИАН)