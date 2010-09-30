«Нафтогаз» выплатил 76 млн долл. по еврооблигациям

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня выплатила более 75,76 млн долл. по своим еврооблигациям на сумму 1,595 млрд долл., выпущенным в ноябре 2009 года. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его информации, выплата следующего купона состоится 30 марта 2011 года.

В управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» корреспонденту УНИАН подтвердили, что «компания выполнила все свои обязательства по евробооблигациям».

Как сообщал УНИАН, выплата первого купона состоялась 30 марта.

В ноябре 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый инвестиционный инструмент.

Новые облигации компании были выпущены под гарантии Кабинета министров Украины с погашением в 2014 году, ставка купона составляет 9,5%.

Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,095 млрд долл.