Эксперт: энергокомпании в этом году получат чистую прибыль

Энергогенерирующие компании получат чистую прибыль по итогам 2010 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Аналитик рекомендует покупать акции Центр-, Днепро-, Донбасс- и Захидэнерго с потенциалом роста 41-131%.

Я.ЛИПЧИНСКИЙ считает нейтральной для энергоснабжающих компаний новость о том, что НКРЭ оставила розничные тарифы на октябрь на уровне сентября.

Аналитик подчеркнул, что розничные цены на электроэнергию для небытовых потребителей первого и второго класса в течение девяти месяцев 2010 года поднялись на 16% и 9% соответственно - благодаря росту оптовой рыночной цены на электроэнергию на 17,1%. Данное повышение цен способствовало росту тарифов на производство электроэнергии компаниями ТЭС на 34% в мае-июне 2010 года, что, в свою очередь, вывело компании ТЭС на безубыточный уровень работы во втором квартале, отметил Я.ЛИПЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) оставила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на октябрь на уровне сентября.

То есть розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго утверждены на уровне 55,27 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - 68,6 коп. за кВт/ч (без НДС).