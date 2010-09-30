Проект «Южный поток» развивается в соответствии с графиком, и ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам заседания Совета директоров российского газовой компании.

Согласно сообщению, Совет директоров "Газпрома" принял к сведению информацию о текущем состоянии и ходе работ по проекту «Южный поток».

«На заседании было отмечено, что проект развивается в соответствии с графиком. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года, - говорится в сообщении.

Правлению компании поручено продолжить работу и доложить Совету директоров ОАО «Газпром» о ходе реализации проекта в IV квартале 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября т.г. на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина рассчитывает, что Россия откажется от строительства «Южного потока» из-за нецелесообразности.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ отметил, что Россия не рассматривает Украину как ненадежного партнера в газовых вопросах. Он подчеркнул, что «Южный поток» ни в коей мере не направлен против Украины.

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планировалось построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 миллиардов долларов. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна пройдет через Грецию в Италию, а вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.