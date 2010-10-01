Нефть подорожала до 7-недельного максимума

Котировки фьючерсов на нефть в четверг выросли до семинедельного максимума на фоне улучшившихся экономических данных, а также ввиду сохраняющейся поддержки от сокращения запасов нефти и топлива в США на прошлой неделе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,11 доллара, или на 2,7%, до 79,97 доллара за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 10 августа. В конце электронных торгов котировки фьючерсов ненадолго превысили отметку 80 долларов.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,59 доллара до 82,36 доллара за баррель.

Министерство торговли США в четверг сообщило, что рост ВВП США во 2-м квартале был немного более значительным, чем сообщалось ранее.

Согласно отчету Министерства труда США, первичные заявки на пособие по безработице на неделе 19-25 сентября снизились.

Эти данные служат предвестником для более важного отчета по производственной сфере Института управления поставками (ISM), который будет опубликован в пятницу. Рост активности в производственном секторе, крупном потребителе нефти, укрепил бы мнение о том, что спрос на нефть постепенно улучшается.

Повышение цен на нефть отчасти наблюдалось на фоне зарегистрированного в среду роста, который был вызван данными Министерства энергетики США, продемонстрировавшими сокращение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе. Эти данные породили надежды на передышку от масштабного излишка запасов.

Запасы нефти на неделе 18-24 сентября сократились на 500 000 баррелей. Сокращение оказалось немного более значительным, чем прогнозировали аналитики, опрошенные Dow Jones. Более существенное снижение запасов бензина и запасов дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, удивило аналитиков, прогнозировавших рост запасов.

Опасения относительно высоких запасов вредили рынку нефти и сдерживали рост цен на нефть. Однако после сокращения запасов, о котором стало известно в среду, инвесторы ждут сигналов в отношении экономики в целом, чтобы понять, сможет ли спрос привести к сокращению излишка запасов и вывести цены на нефть из торгового диапазона 70-80 долларов за баррель, который ограничивает торги фьючерсов в течение нескольких месяцев.

Октябрьские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене на 4,93 цента до 2,0448 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли на 5,35 цента до 2,2440 доллара за галлон. Срок действия этих контактов истек на закрытии.