Беларусь подтверждает долговременный транзит нефти через Украину

Беларусь подтверждает долговременность поставок венесуэльской нефти через территорию Украины.

Как сообщается на сайте правительства Беларуси, об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ 30 сентября на встрече с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ в Минске.

С. СИДОРСКИЙ отметил, что Беларусь и Украина оперативно решили вопрос поставки нефти через территорию Украины. "Мы подтверждаем, что эти поставки долговременные, они будут носить серьезный характер", - подчеркнул премьер-министр Беларуси.

Он также пояснил, что Беларусь в этом секторе постепенно выходит на диверсификацию поставок. Республика ведет разработку тех скважин, которые переданы в долгосрочное пользование на территории Венесуэлы, идет активная работа в других странах, в том числе на Африканском континенте и в странах Азии.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что Беларусь и Украина "имеют достаточно серьезный прогресс" в сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Он отметил тот факт, что сотрудничество в ТЭК сыграло немалую роль в обеспечении роста двустороннего товарооборота в первом полугодии 2010 года. "Мы готовы работать и в дальнейшем, особенно в той части, которая касается перевалки венесуэльской нефти через территорию Украины. Но у нас должна быть ясность по объемам перевалки нефти на следующий год. Тогда мы сможем выстроить максимально эффективную для двух стран работу. Думаю, к концу ноября мы будем знать этот объем перевалки", - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также подтвердил, что Украина продолжит поставки в Беларусь электроэнергии. "Что касается поставок электроэнергии в Беларусь, то мы будем их осуществлять. Долгосрочный контракт подписан", - сказал первый вице-премьер-министр Украины.

Кроме этого, А. КЛЮЕВ выразил надежду, что в ближайшее время стороны "доведут до логического конца создание СП по реализации нефтепродуктов на территории Украины".

Как сообщал УНИАН, по информации министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО, объем транзита венесуэльской нефти в Беларусь через территорию Украины в 2011 году сокращен с 10 до 9 млн. тонн.

В текущем году вместо запланированных ранее 4 млн. тонн нефти объем транзита ожидается в размере 1,5 млн. тонн.

Согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Однако в случае сохранения ожидаемых объемов транзита в 2011-м и последующих годах, рассматривается возможность осуществлять транзит через нефтепровод «Одесса-Броды».