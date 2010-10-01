Energy: мировой объем добычи угля достиг пика. Дальше - длительный упадок

Мировой объем добычи угля достиг своего пика, пишет The New York Times со ссылкой на исследования американских ученых, опубликованное научным журналом Energy.

Согласно исследованию, наивысший показатель будет достигнут уже в будущем году, а затем в угледобывающей промышленности наступит резкий и длительный упадок. По оценкам исследователей, 7 млрд тонн угля в год, которые добываются и сжигаются на данный момент, это предел для промышленности. Прогнозы ученых основаны на так называемом «цикле Хабберта» - теории истощения ресурсов, благодаря которой американский геофизик М. Кинг Хабберт в 1950-е годы верно предсказал спад добычи нефти в США спустя 20 лет.