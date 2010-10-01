Янукович приглашает Польшу к модернизации ГТС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приглашает Польшу принять участие в модернизации газотранспортной системы страны, поскольку это будет выгодно всем сторонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Ялте на встрече «Украина и мир: переосмысление перспектив», организованной Ялтинской европейской стратегией (YES).

«Польша находится на западной границе Украины и является соседом Украины. Это (участие в модернизации ГТС) будет выгодно и Украине, и Польше, и России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.