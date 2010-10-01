Украина возобновила экспортные поставки электроэнергии в Восточную Европу

Энергогенерирующая компании ООО «Востокэнерго», входящая в частный энергохолдинг ДТЭК, с 1 октября начала осуществлять экспортные поставки электроэнергии по направлению в страны Восточной Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Таким образом, Украина возобновила экспорт электроэнергии в данном направлении, который не осуществлялся с марта т.г. в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на европейском энергорынке.

Согласно сообщению, объём контрактов по экспортным поставкам составляет до 200 млн. кВт/ч ежемесячно при мощности поставок от 250 до 490 МВт.

В пресс-службе не уточняют контрагентов «Востокэнерго, а также страны, в которые начала осуществлять поставки ООО «Востокэнерго».

Как сообщал УНИАН, 14 сентября ООО «Востокэнерго» выкупило на месячном аукционе право доступа к 495 МВт так называемого Бурштынского сечения за 6 грн.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2009 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.