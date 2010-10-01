Цены на нефть растут

Цены на нефть в пятницу растут после позитивных статистических данных из Китая и США, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 15.39 мск выросла на 0,94 доллара, или на 1,18% - до 80,91 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,71 доллара, или на 0,86% - до 83,02 доллара за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают данные из КНР, согласно которым индекс деловой активности в сфере промышленного производства в стране, вырос в августе до 53,8 пункта против 51,7 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя лишь до 52,5 пункта.

"Данные из Китая укрепили надежды инвесторов на увеличения спроса нефти во втором по величине в мире потребителе энергоносителей", - приводит агентство комментарий аналитика Commerzbank AG из Франкфурта Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 сентября, снизилось на 16 тысяч по сравнению с предшествовавшей неделей - до 453 тысяч, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших их сокращения лишь до 460 тысяч.