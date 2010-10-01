«Нафтогаз» реформируют
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня во время встречи с главой МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ.
Н.АЗАРОВ отметил, что реформирование НАК позволит сделать предприятие прибыльным.
Также Н.АЗАРОВ проинформировал Д.СТРОСС-КАНА о том, что Украина приняла чрезвычайно в
«Таким образом, мы начинаем процесс реформирования системы «Нафтогаза».
Она позволит сделать предприятия, которые работают в отрасли транспортировки и добычи газа, прибыльными», - отметил премьер-министр Украины.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.