«Нафтогаз» реформируют

Кабинет министров начал процесс реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня во время встречи с главой МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что реформирование НАК позволит сделать предприятие прибыльным.

Также Н.АЗАРОВ проинформировал Д.СТРОСС-КАНА о том, что Украина приняла чрезвычайно в

ажный Закон «О рынке газа» и присоединилась к Европейской энергетической хартии.

«Таким образом, мы начинаем процесс реформирования системы «Нафтогаза».

Она позволит сделать предприятия, которые работают в отрасли транспортировки и добычи газа, прибыльными», - отметил премьер-министр Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.