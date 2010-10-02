МВФ: Россия должна помочь Украине рассчитаться с «РосУкрЭнерго»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что Российская Федерация должна помочь Украине рассчитаться с компанией «РосУкрЭнерго».

Об этом он заявил в Ялте на форуме, организованном «Ялтинской европейской стратегией» (YES).

«Давайте откровенно скажем, что оба участника этой истории могли бы внести свой вклад в решение этой проблемы», - сказал Д.СТРОСС-КАН.

По его словам, министр финансов России – вице-премьер-министр Алексей КУДРИН на такие предложения отвечает отрицательно. «Он очень часто говорит нет, ни в коем случае, когда я поднимаю этот вопрос, но я думаю, что, может быть, было бы по честному, если бы обе стороны приняли участие», - отметил директор-распорядитель МВФ.

Как сообщалось, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК "Нафтогаз Украины" вернуть "RosUkrEnergo" 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Между тем эксперты считают, что заключение арбитража по вопросу о том, правомерно ли 11 млрд. кубометров газа были оформлены в собственность «Нафтогаза», в значительной степени зависело от учета роли в сложившейся ситуации российской компании "Газпром". Так, "Газпрому" было известно о намерении "Нафтогаза" приобрести 11 млрд. кубометров газа, которые являлись предметом иска "РосУкрЭнерго".

"Газпром" является одним из владельцев "РосУкрЭнерго".