Котировки фьючерсов на нефть продолжили рост на фоне ослабления доллара

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу выросли до семинедельного максимума, продолжив наблюдавшийся на прошлой неделе рост на фоне дальнейшего снижения доллара США и позитивных экономических данных, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,61 доллара, или на 2%, до 81,58 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,44 доллара до 83,75 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с мая.

Цены на нефть выросли, когда евро достиг нового шестимесячного максимума против доллара. Ослабление доллара, которое делает нефть дешевле для покупателей, использующих другие валюты, подтолкнул котировки фьючерсов на нефть к росту на 6,7% на прошлой неделе.

Рост цен на нефть практически к вершине наблюдавшегося в последнее время торгового диапазона 70-80 долларов за баррель наблюдался на фоне более благоприятных, чем ожидалось экономических данных, которые усилили ожидания относительно роста спроса на нефть. Кроме того, росту цен на нефть способствовал опубликованный на прошлой неделе отчета Министерства энергетики США, который продемонстрировал неожиданное снижение запасов нефти и топлива в США.

Производственный индекс Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу, в сентябре снизился до 54,4 с 56,3 в августе. Тем не менее, значение индекса оказалось выше прогноза. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters также превзошел консенсус-прогноз, составив в сентябре 68,2, тогда как ожидалось, что он составит 67,0. Потребительские расходы в августе выросли на 0,4%, что также оказалось немного выше прогноза.

Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит свою программу стимулирования. По мнению аналитиков, это окажет поддержку ценам на сырьевые товары. В Bank of America Merrill Lynch считают, что цены на нефть могут вырасти на 26% на фоне действий ФРС, если они приведут к дополнительному росту денежной массы в мире.

Между тем оптимизм относительно будущего спроса на нефть растет. Снижение запасов нефти в США две недели назад помогли устранить один из факторов, препятствующих дальнейшему росту цен. Коммерческие запасы нефти и топлива в США достигли в прошлом месяце 27-летнего максимума, и любое их сокращение будет воспринято с облегчением инвесторами, ставящими на рост цен на нефть.

Ноябрьские фьючерсы /фьючерсы с ближайшим сроком истечения срока действия/ на бензин RBOB выросли в цене на 5 центов, или на 2,5%, до 2,0861 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,60 доллара до 2,2938 доллара за галлон.