«Газ Украины» не будет заключать договоры с предприятиями ТКЭ - должниками

ДК «Газ Украины» заявляет, что не имеет правовых оснований для заключения договоров на снабжение природным газом для производства тепловой энергии в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. с предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые не обеспечили стопроцентные расчеты за газ, не оформили акты сверки с компанией, и не выполнили требования Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что уровень расчетов большинства предприятий ТКЭ за потребленный природный газ остается неудовлетворительным. По состоянию на 1 октября 2010 года задолженность предприятий ТКЭ (без учета АЭК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 годах природный газ составляет 4,55 млрд грн.

На протяжении этого периода наибольшая задолженность накоплена предприятиями ТКЭ Днепропетровской (797 млн грн), Донецкой (750 млн грн), Харьковской (731 млн грн) Луганской (373 млн грн), Одесской (255 млн грн), Запорожской (224 млн грн), Львовской (124 млн грн), Житомирской (122 млн грн), Киевской (109 млн грн) и Ровенской (100 млн грн) областей, а также АР Крым (132 млн грн).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2008-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 530,4 млн грн (уровень оплаты в 2010 г. – 84%).

По состоянию на 1 октября 2010 годапредприятия ТКЭ на 80% рассчитались c ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.09). Долги теплопоставщиков перед компанией за этот период превышают 2 млрд грн.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (52%), Закарпатской (52%), Житомирской (64%) областей и г. Севастополь (58%).

100% расчетов обеспечили предприятия ТКЭ Николаевской и Черновицкой областей, Полтавской - 98%, Черкасской - 94%, Сумской - 92%, Львовской - 91%.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей предприятий ТКЭ и местных органов власти на то, что 30 сентября 2010 г. закончился срок действия договоров ДК «Газ Украины» с предприятиями ТКЭ на снабжение природным газа для производства тепловой энергии в течение отопительного сезона 2009-2010 гг.

Поскольку большинство предприятий ТКЭ находятся в государственной или коммунальной собственности, или являются хозяйственными обществами, в уставном капитале которых государственная или коммунальная частица акций превышает 50%, они обязаны осуществлять закупку природного газа с соблюдением требований Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Невзирая на письма компании к руководству предприятий ТКЭ о необходимости осуществления закупок природного газа с соблюдением требований данного Закона, подавляющее большинство теплоснабжающих предприятий такие процедуры не провели.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении", ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Закон Украины от 01.06.10 № 2289-VI «Об осуществлении государственных закупок» (ст. 12) предусмотривает, что закупка природного газа может осуществляться путем применения одной из процедур, а именно: открытые торги; двухступенчатые торги; запрос ценовых предложений; предыдущая квалификация участников; закупка у одного участника.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.