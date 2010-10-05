«Нафтогаз» временно возобновил поставки газа в польский Грубешув

НАК «Нафтогаз Украины» временно возобновила прекращенные с сентября этого года поставки газа в польский Грубешув, в которой ежегодно поставляется около 9 млн. кубометров газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польской компании PGNiG.

«Сейчас газ поставляется, но поставки могут быть в любой момент прекращены, поскольку украинская сторона не приняла решения о постоянном возобновлении», – сообщили в пресс-службе.

В PGNiG отметили, что рассчитывают на возобновление постоянных поставок.

Как сообщал УНИАН, польский PGNiG в начале сентября т.г. обвинил «Нафтогаз Украины» в нарушении действующего до 2021 года контракта на поставки газа в польский Грубешув.

Согласно сообщению польской компании, «Нафтогаз» объяснил прекращение поставок изменением украинского законодательства, согласно которому весь добытый в Украине газ должен реализовываться на украинской территории.

Справка УНИАН. В июне т.г. польская Gazeta Wyborcza написала, что PGNiG намерена увеличить импорт газа из Украины в Грубешув в 40 раз – до 200 млн. кубометров газа с 5 млн. куб. м, закупленных в прошлом году.

Польша, потребляющая ежегодно около 13 млрд. кубометров газа, импортирует около 9 млрд. куб. м, главным образом из России.

Поставки на Грубешув составляет 0,6% годового потребления Польши.