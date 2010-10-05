Тигипко: проблем с транзитом газа зимой через Украину не будет

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО исключает возможность возникновения проблем с транзитом российского газа зимой через территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Имея десятилетний контракт, мы абсолютно спокойно смотрим в перспективу. В декабре у нас не будет каких-то проблем, и европейцы спокойны могут быть в отношении транзита российского газа по территории Украины», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, Украина и РФ подписали очень удачные соглашения в Харькове, которые позволили снизить цену на газ на 100 долл. за 1 тыс. куб. м. Он подчеркнул, что это была «критичная позиция» для населения и промышленности.

Он также отметил, что Украина и Россия сняли проблемные вопросы в двухсторонних отношениях. «За последнее время мы сняли полностью проблемы с Россией. Я думаю, что это были, прежде всего, проблемы на личностном уровне. Сегодня таких проблем нет», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, Украина идет на целый ряд инвестиционных проектов с Россией.

«Я могу сказать откровенно – российская сторона дает намного интереснее условия, чем западные партнеры. Я понимаю определенную настороженность рынков, но, тем не менее, мы сегодня рассматриваем все предложения на конкурентной основе», - сказал он.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что в данном случае нет каких-то приоритетов: «тот, кто более энергичен, кто дает лучшие условия, будет претендовать на определенные преимущества».

В тоже время, он констатировал, что основной внешнеполитический вектор Украины – это Евросоюз.

По его словам, сейчас идет активная работа над соглашением об ассоциации с ЕС, которое включает зону свободной торговли с ЕС.

Он отметил, что в этом направлении сделан определенный прорыв, поскольку Украина приняла порядка 15 решений, которые ждал ЕС.