Польша рассчитывает сократить действие газового контракта с РФ на 12 лет

Польские власти рассчитывают, что срок действия нового газового договора с ОАО «Газпром» удастся сократить с 2037 до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет во вторник Rzeczpospolita со ссылкой на неназванного представителя министерства экономики Польши.

По данным польской газеты, предполагается, что российская сторона не будет протестовать против сокращения действия срока газового договора, который, напоним, остро критиковали представители польской оппозиции. „Похоже, что российская сторона не будет протестовать против сокращения ранее оговоренного срока”, - сказал изданию представитель министерства на условиях анонимности.

Rzeczpospolita также отмечает, что переговоры могут состояться 8 октября.

Представитель пресс-службы польской газовой компании PGNIG не опровергла и не подтвердила УНИАН эту информацию, сообщив, что дополнительные данные могут быть обнародованы после дежурного раунда польско-русских переговоров, которые могут состояться на этой неделе.

Собеседник агентства сказала, что точная дата и место проведения переговоров по новому газовому контракту пока не определена.

Как сообщал УНИАН, Польша после года переговоров в феврале этого года утвердила новый межправительственный газовый договор из РФ, который определяет условия газовых поставок в страну до 2037 года.

Действующий межправительственный договор действует до 2022 года.