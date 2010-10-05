Цена на импортный газ для Украины в 2011 году может составить 245-270 долл. за тыс. куб. м

Департамент по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики прогнозирует, что стоимость импортируемого российского газа для Украины в 2011 году составит 245-270 долл. за 1 тыс. кубометров.

Об этом сказано в письме департамента на имя министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, при расчете прогнозных показателей департамент учитывал сохранение на 2011 год скидки, предусмотренной контрактными документами.

«На основе прогнозных цен на нефть и квартальных объемов закупки газа среднегодовая цена импортируемого газа на границе Украина – Россия по контрактным условиям по состоянию на 28 августа и с учетом сохранения в 2011 году скидки к цене газа, вероятно, будет находиться в диапазоне 245-270 долл. за 1 тыс. куб. м», – сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября т.г. заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долларов за тысячу кубометров и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.

21 апреля т.г. в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа т.г. премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа т.г. он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».

Ранее украинский вице-премьер Сергей ТИГИПКО отмечал, что Киев устроила бы цена на российское топливо в 240-260 долларов, поскольку в таком случае внутренние цены на газ для украинцев можно было бы не повышать. Тем не менее, несмотря на скидку, предоставленную Россией, с 1 августа 2010 года тарифы на природный газ для потребителей внутри Украины были повышены на 50%. Кроме того, аналогичное повышение будет проведено в апреле 2011 года. С.ТИГИПКО объяснил повышение внутренних цен на газ требованиями МВФ.