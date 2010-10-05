Беларусь ведет переговоры с Украиной о строительстве терминалов для приема сжиженного газа

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что Беларусь ведет переговоры с Украиной о строительстве на Черном море терминалов для приема сжиженного газа.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для российских журналистов, стенограмма которой размещена на официальном сайте Президента Беларуси.

"Вы, наверное, знаете, что "Газпром" уже лидирующие позиции потерял. Сегодня и мы прямо заявляем, что ведем переговоры о строительстве на Балтике или на Черном море в Украине терминалов для приема сжиженного газа. Понимаете, опять же безмозглость. Нас пугают: "Северный поток", "Южный поток", откажемся от транзита через Беларусь. Не надо! Говорят, закроем под Смоленском задвижку. Закрывайте! Но мы в освободившиеся трубы заведем разжиженный на Балтике газ. 300 млн. долларов стоит завод, и запускаем газ в эти трубы. А они куда идут? В Польшу, Германию, Чехию и дальше. И если здесь будет 150 долларов, а "Газпром" за 220 предлагает, ясно, на кого будут работать эти трубы. Хотя бы об этом подумали элементарно. То же самое и по нефти", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси отметил, что российское ОАО "Газпром" теряет первенство на газовом рынке Европы.

"Газпром" сегодня "шлепнулся" в Европе. Катар и Норвегия захватили первенство в поставках газа. Сжижают, разжижают, продавая по 167 долларов на спотовых рынках. А нам из России обещают уже по 210. Кому нужен ваш газ там? Так это "втупую" идет потеря рынка. Что, завтра Россия пустит казахстанский газ в свою трубу? Без этого не будет ЕЭП. А сегодня идет волокита. И мы пока как сторонние наблюдатели в этом. Потому что ждем, когда договорится Россия с Казахстаном. Нам это будет выгодно. Мы - транзитная страна. Через нас идут трубы. Пожалуйста, пользуйтесь. Скоро вы многое почувствуете. Это пока вам центральные СМИ талдычат, что вы решаете все проблемы. Что у вас их нет. Хотя, как люди сведущие, вы, наверное, знаете, что "Газпром" уже лидирующие позиции потерял", - считает он.