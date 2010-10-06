АО “Киевэнергохолдинг” возвращено киевской общине – КГГА

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что АО “Киевэнергохолдинг” возвращено киевской общине.

Об этом идет речь в заявлении КГГА относительно АО «Киевэнергохолдинг», распространенном пресс-службой столичной мэрии.

“Собрание акционеров АО “Киевэнергохолдинг”, инициированное Киевским городским советом, состоялось, несмотря на саботаж со стороны регистратора. Все вопросы повестки дня проголосованы положительно”, - информируют в мэрии.

Власть города сообщает, что территориальная община столицы владеет 61% акций акционерного общества.

“Путем избрания нового руководящего органа АО «Киевэнергохолдинг» киевская община получила оперативное управление и контроль над акционерным обществом”, - говорится в заявлении КГГА.

Справка УНИАН. Решение о создании ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» Киевсовет принял 24 июня 2004 года. 5 апреля 2006 года было зарегистрировано ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг», основателями которого стали: Киевсовет - 61% (по решению Киевсовета, в «Киевэнергохолдинге» доля территориальной общины формировалась за счет принадлежавших ей 3,203 млн. акций, или 60%+1 акция ОАО «Киевгаз», 13,798 млн. акций, или 12,73% ОАО «Киевэнерго» и 470,311 млн. акций, или 67% акций ОАО «Киевводоканал»). Кроме того, компания с ограниченной ответственностью «Денсек Лимитед» - 20% - 75 452 469 грн., АК «Зарова Лимитед» - 19% - 71 679 845 грн.

28 августа 2008 г. Киевсовет разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций, что составляет 25,4%; продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,45% акций.

Блок Кличко выступал против распродажи главных предприятий жизнеобеспечения города, и не поддержал проект. Депутат фракции Блока Виталия Кличко Иван ПЛАЧКОВ тогда заявил: «Мотивация, которую мы увидели у инициаторов таких решений, единственная – распродажа с целью выживания этих предприятий. Но 70 миллионов гривень, которые власть обещала киевлянам за создание «Киевэнергохолдинга», были украдены. Эти деньги могли бы пойти на дотации предприятиям, которые сегодня за бесценок отдают в частные руки».

В Блоке также напомнили, что городской пакет «Киевэнерго» в размере 12,73% акций, переданный Киеву при создании этой компании, уже давно забрали у киевской общины и через «Киевэнергохолдинг» отдали оффшорным компаниям. «Теперь то же, но уже легально, власть при поддержке честных БЮТовцев сделает и с «Киеиводоканалом» и другими предприятиями коммунальной собственности. Потом – перепродажа и размывание пакетов акции ради того, чтобы прикрыть реальных лиц, которые за этим стоят, и не платить реальную собственность за активы предприятий-монополистов», - сказал И.ПЛАЧКОВ.

Решением собрания акционеров ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» 1 февраля 2008 г. было реорганизувано в открытое акционерное общество. Уставный фонд ОАО «Компания «Киевэнергохолдинг» составляет 377 млн. 262 тыс. 346 грн.