Цены на нефть снижаются

Цены на нефть спустились с максимумов пяти месяцев в среду после данных о росте запасов в США существенно выше прогнозов, сообщает Рейтер

Во вторник фьючерсы на американскую легкую нефть подскочили до пятимесячного максимума $82,99 после решения Банка Японии сократить до нуля ключевую ставку и на ожиданиях того, что ФРС США запустит второй раунд так называемого количественного смягчения - вливания свежих денег в экономику.

К 7.50 МСК среды ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть опустились на $0,31 до $82,51. Фьючерсы на нефть сорта Brent понизились на 16 центов до $84,68 за баррель.

"Это просто фиксация прибыли после резкого роста в предыдущий день", - сказал менеджер фондов из Astmax Co Ltd Тетсу Имори.

"Данные об объеме запасов, опубликованные API, оказались плохими. Мы по-прежнему гадаем, улучшится ли экономическая ситуация, но пока не видим каких-либо фактов".

По данным API, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,4 миллиона баррелей до 366,096 миллиона баррелей, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что они вырастут лишь на 300.000 баррелей.

Цены на нефть на прошлой неделе впервые почти за два месяца повысились до верхних границ диапазона $70-80 за баррель, так как инвесторы ждут того, что центральные банки по всему миру запустят вторую волну смягчения денежно-кредитной политики, чтобы поддержать захлебывающееся экономическое восстановление.