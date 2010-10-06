Росатом: ТВЭЛ будет поставлять топливо на блоки украинских АЭС до конца их эксплуатации

Долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для энергоблоков украинских атомных электростанций, подписанный НАЭК "Энергоатом" и ОАО "ТВЭЛ" (Российская Федерация), будет действовать до конца срока эксплуатации украинских АЭС.

Об этом заявил глава "Росатома" Сергей КИРИЕНКО в ходе заседании президиума правительства РФ, стенограмма которого размещена на официальном правительственном портале России.

«Принципиально важно, что этот контракт уже не на 10 лет, как предыдущий, а до конца срока эксплуатации действующих украинских энергоблоков. Это означает, что какие-то из них будут эксплуатироваться ещё 20-25 лет, какие-то - 30 и 35 лет. Это означает, что до конца срока эксплуатации этих блоков на них будет поставляться российское топливо», - сказал С.КИРИЕНКО.

Он также сообщил, что, согласно достигнутым договоренностям с украинской стороной по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, при дальнейшем совместном производстве ТВС (тепловыделяющих сборок) услуги по обогащению урана для завода будут предоставляться исключительно российскими предприятиями.

«И мы, как и договаривались, сооружаем на Украине завод по фабрикации, то есть по финальной стадии производства топлива, которое у нас будет совместным (пополам с украинской стороной), но при этом в этот контракт жёстко записаны обязательства, что все услуги по обогащению урана будут поставляться российскими предприятиями», - сказал С.КИРИЕНКО.

Глава «Росатома» дал понять, что вступление в силу долгосрочного контракта на поставку ЯТ, подписанного в июне, увязывалось с итогами конкурса по отбору Украиной партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.

«С учётом того, что сейчас была обеспечена открытая конкурентная процедура (конкурса по отбору партнера по строительству завода по фабрикации - УНИАН), три месяца проходил тендер, российская компания «ТВЭЛ» признана победителем (она дала лучшие условия, чем компания «Вестингауз») и соответствующее решение одобрено Кабинетом министров Украины. Это значит, что вступает в силу наш долгосрочный контракт на поставку топлива на украинский рынок», - сказал С.КИРИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня т.г. НАЭК "Энергоатом" и компания "ТВЭЛ" (Россия) подписали долгосрочный контракт на поставку свежего ядерного топлива для украинских атомных электростанций на период после 2010 года. С момента подписания нового долгосрочного контракта стороны не разглашали подробностей достигнутых договоренностей.

В то же время, как заявила 30 сентября заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталья ШУМКОВА, при заключении долгосрочного контракта на поставку топлива с ОАО «ТВЭЛ» Украина оговорила внесение в контрактные документы условия о том, что продолжит сотрудничество с другими альтернативными поставщиками топлива, в частности, в рамках подписанного ранее между НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse договора о поставках топлива на период 2011-2015 гг.

22 сентября Кабинет министров Украины утвердил российский концерн «ТВЭЛ» победителем конкурса по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. В настоящее время "ТВЭЛ" является монопольным поставщиком ядерного топлива для 4 украинских АЭС.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программы «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.