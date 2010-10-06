Минтопэнерго: стоимость импортной нефти в 2011 г. составит 75-85 долл. за тонну

Департамент по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики прогнозирует, что стоимость импортированной в Украину нефти в 2011 году составит 75-85 долл. за тонну.

Об этом сказано в письме департамента на имя министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, стоимость нефти украинских месторождений в 2011 году прогнозируется на уровне 5000 грн. за тонну.

Кроме того, по предварительным расчетам, прогнозируемая в 2011 году стоимость бензина составит 955 грн. за тонну, дизельного топлива - 7800 грн. за тонну, мазута - 4500 грн. за тонну.

Как сообщал УНИАН, 5 октября фьючерсы на сырую нефть достигли пятимесячного максимума на фоне ослабления доллара США и роста фондовых индексов. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли до 81,82 доллара за баррель, самого высокого уровня с 3 мая. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,56 доллара, или на 1,9%, до 84,84 доллара за баррель, самого высокого уровня с 4 мая.