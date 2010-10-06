Гашпарович: Словакия за модернизацию газо- и нефтепроводов для транзита из РФ в Европу

Президент Словацкой Республики Иван ГАШПАРОВИЧ заявляет, что Словакия поддерживает проекты модернизации газо- и нефтепроводов для транзита энергоносителей из России в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ГАШПАРОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Президент Словакии поздравил и высоко оценил присоединение Украины к Европейскому энергетическому сообществу.

Он также отметил, что Словакия, как и Украина, является государством - транзитером энергоносителей в страны Европы. А, следовательно, заявил он, оба государства имеют общие интересы в энергетической сфере.

«Словацкая Республика готова поддержать любые проекты по модернизации газо- и нефтепроводов», - заявил словацкий Президент.

Он также приветствовал стабилизацию отношений Украины и России, учитывая обеспечение надежности транзита российских энергоносителей через территорию Украины в Европу.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы Украина стала стабильным и надежным партнером по поставкам энергоносителей в Европу», - подчеркнул словацкий Президент.