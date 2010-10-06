"Нафтогаз" увеличит капитал на 7,4 млрд.грн. за счет ОВГЗ. Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно приобретения акций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно порядка приобретения акций НАК «Нафтогаз Украины» 23 сентября.

Данным законом предусмотрено увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 7,4 млрд. грн. путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для повышения ликвидности компании.