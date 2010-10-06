Финляндия может предложить Украине технологии по энергоэффективности – премьер-министр

Финляндия может предложить Украине в рамках инициативы «Расширенная Европа» технологии по энергоэффективности, а также производству экологически чистой сельхозпродукции.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь украинского премьера, об этом премьер-министр Финляндии Мари КИВИНИЕМИ сказала в ходе встречи с Николаем АЗАРОВЫМ, передает корреспондент УНИАН.

«В сотрудничестве с Украиной в рамках расширенной Европы Финляндия может предложить технологии энергоэффективности, а также технологию производства экологически чистой продукции сельского хозяйства», - процитировал пресс-секретарь премьера Финляндии.