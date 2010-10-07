В ПХГ закачано 24,5 млрд. куб. м газа

13:52, 07 октября 2010
Энергетика
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На сегодняшний день в ПХГ закачано 24,5 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что по состоянию на 29 сентября т.г. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 23 млрд. куб. м природного газа, при этом «около половины объма - газ, который «Нафтогаз Украины» импортировал из России».

Справка УНИАН. В состав газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» входит 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

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