Янукович: переговоры по газовому консорциуму не направлены на слияние Нафтогаза и Газпрома

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что переговоры с Россией о создании совместной компании в газовой сфере не направлены на слияние НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром”.

Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое было обнародовано сегодня, 7 октября.

“Мы обсуждаем с Россией создания совместной компании, но это не означает слияния двух структур («Нафтогаза» и «Газпрома» – УНИАН). То, что нас интересует больше всего, - это возможность добывать газ на территории России и транспортировать этот газ в Украину. То, что интересует Россию, - это иметь доступ к управлению газопроводами Украины. Мы готовы обсуждать эти вопросы с Россией”, - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что “есть возможность того, что Россия и Украина согласятся модернизировать совместно наши газопроводы, в частности, с помощью совместного управления новыми элементами этой системы транспортировки газа”.

“Нашей целью является обеспечение доверия между поставщиком, Россией, и покупателем, Европой, при посредничестве Украины. Мы будем все делать для того, чтобы создать это доверие”, - отметил глава государства.

Относительно возможности реализовать проект по созданию газового консорциума между ЕС, Украиной и Россией, в частности, при содействии Франции, Президент Украины констатировал, что переговоры ведутся.

“Мы предложили нашим европейским и российским партнерам высказать их рассуждения. Мы стремимся рассматривать Европу как партнера. Вместе с тем, когда речь идет об участии предприятий, то я бы сказал, что будут привлекаться те предприятия, которые являются наиболее активными и наиболее заинтересованными”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.