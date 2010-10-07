«Укртатнафта» планирует инвестировать 1 млрд. грн. в модернизацию

ПАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году планирует вложить в модернизацию предприятия 1 млрд. грн.

Об этом сообщает заводская газета «Нефтехимик» со ссылкой на заместителя председателя правления Виктора БАБИЧЕНКО.

«Сегодня мы готовы и имеем четкие планы для того, чтобы и в дальнейшем бороться за высокое качество изготавливаемых нами нефтепродуктов. Исходя из этого мы получили гарантии наших акционеров относительно того, что в следующем году освоим приблизительно миллиард гривен для реализации планов по модернизации нашего предприятия», - сказал В.БАБИЧЕНКО.

Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что основными целями реализуемой в АО «Укртатнафта» модернизации являются: переход на выпуск дизельного топлива и бензина, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5; увеличение глубины переработки нефтяного сырья; эффективное использование имеющейся производственной базы; повышение уровня промышленной и экологической безопасности. Для осуществления вышеперечисленного в АО «Укртатнафта» запланировано строительство двух новых установок по лицензии фирмы Axens - изомеризации легких бензиновых фракций и гидроочистки бензинов каталитического крекинга. Установка изомеризации даст возможность снизить содержание серы, бензола и ароматических углеводородов в производимых бензинах. Введение в эксплуатацию установки гидроочистки бензинов каталитического крекинга позволит предприятию перейти к выпуску топлива, соответствующего по параметрам стандарту Евро-5. Новые технологические установки будут интегрированы в существующую схему предприятия. В проект также входят объекты вспомогательного производства, общезаводского хозяйства, а также природоохранные объекты.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году и является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Проектная мощность ПАО «Укртатнафта» составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2009 году ЗАО «Укртатнафта» переработала 3,2 млн. тонн нефти.