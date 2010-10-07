Украина и Азербайджан обсуждают увеличение поставок каспийской нефти
15:37, 07 октября 2010Энергетика
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Украина и Азербайджан намерены в ближайшее время договориться об увеличении объемов поставок каспийской нефти в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня журналистам в Киеве.
«Мы договариваемся, чтобы увеличить объемы поставок», - сказал он.
При этом А.КЛЮЕВ добавил, что конкретные цифры увеличения объемов поставок будут известны в течение двух-трех недель.
Напомним, азербайджанская нефть в Украину поставляется танкерами и перерабатывается на ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).
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