Украина и Азербайджан обсуждают увеличение поставок каспийской нефти

Украина и Азербайджан намерены в ближайшее время договориться об увеличении объемов поставок каспийской нефти в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня журналистам в Киеве.

«Мы договариваемся, чтобы увеличить объемы поставок», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ добавил, что конкретные цифры увеличения объемов поставок будут известны в течение двух-трех недель.

Напомним, азербайджанская нефть в Украину поставляется танкерами и перерабатывается на ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).