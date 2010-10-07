«Сбербанк России» готов предоставить «Энергоатому» 1 млрд. долл. кредита

ОАО «Сбербанк России» готов предоставить НАЭК «Энергоатом» кредит в размере 1 млрд. долл. на проведение подготовительных и первоочередных работ по достройке энергоблоков №3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» «Атомпроектинжиниринг» Владимир БРОННИКОВ со ссылкой на официальное предложение банка, поступившие в адрес НАЭК в конце сентября этого года.

По словам В.БРОННИКОВА, российская сторона готова выделить указанные средства сроком на 3 года при условии предоставления государственных гарантий. При этом одним из основных условий кредитования является софинансирование украинской стороной реализации проекта в объеме не менее 15% от его стоимости.

В.БРОННИКОВ отметил, что российская сторона также выразила готовность предоставления полного кредитования проекта после принятия Верховной Радой Украины закона, разрешающего строительство блоков, а также после утверждения проекта строительства блоков.

Также гендиректор «Атомпроектинжиниринга» сообщил, что «Энергоатом» уже обратился в Министерство топлива и энергетики и Национальную комиссию регулирования электроэнергетики для решения вопроса о возможности введения в тариф «Энергоатома» соответствующей инвестиционной составляющей, за счет которой будет обеспечиваться 15% софинансирования украинской стороны.

В.БРОННИКОВ добавил, что НАЭК «Энергоатом» продолжает переговоры с российским ЗАО «Атомстройэкспорт» относительно подготовки контрактов на закупку технического проекта реакторной установки и оборудования с долговременным сроком изготовления. Также готовится кредитное соглашение на проектирование, строительство блоков.

Проекты кредитного и гарантийных соглашений обсуждаются сегодня в рамках проходящего в Киеве заседания подкомиссии по вопросам ядерной энергетики украинско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, 9 июня т.г. Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Ранее, 18 мая т.г., председатель правления «Сбербанка России» Герман ГРЕФ сообщил, что банк намерен совместно с компанией «Росатом» принять участие в финансировании достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.