В Москве Бойко и Миллер обсудили подготовку визита Путина в Украину

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления компании Алексея МИЛЛЕРА и министра по вопросам топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», встреча прошла в рамках подготовки визита председателя Правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Украину.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Киеве состоится седьмое заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству под руководством премьер-министров двух стран.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что в ходе встречи с В.ПУТИНЫМ 26 октября планирует обсудить в том числе и газовые вопросы.

«К заседанию 26 октября межправительственной комиссии готовится целый пакет документов, в том числе мы будем, безусловно, обсуждать и газовую тематику», - сказал он.

Вместе с этим премьер отметил, что на сегодняшний день вопрос о разрешении ситуации с «РосУкрЭнерго» в связи с решением Стокгольмского суда еще не решен.