«Газпром» за 9 месяцев увеличил добычу газа на 15% - Миллер

ОАО «Газпром» за 9 месяцев т.г. увеличило добычу на 15%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сообщил на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«За девять месяцев, с начала 2010 года, «Газпром» добыл 365,5 млрд. куб. м газа - это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что наблюдается рост потребления в базовых отраслях экономики - это электроэнергетика, металлургия, цементная промышленность, газохимия, а также потребления населением.

Говоря о подготовке к осенне-зимнему периоду, А.МИЛЛЕР отметил, что «Газпром» провел все необходимые ремонтно-профилактические работы на объектах добычи и транспорта газа.

«К 15 октября мы закончим закачку газа в подземные хранилища. Объем газа в ПХГ составит 64 млрд. куб. метров. Это объем, который позволит нам абсолютно спокойно пройти осенне-зимний период и полностью удовлетворить потребность наших потребителей в пиковые периоды нагрузок. Так что мы к прохождению осенне-зимнего максимума готовы», - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.