Украина внесет свой вклад в усиление энергетической безопасности в Европе – Литвин

Украина решительно настроена внести свой вклад в усиление энергетической безопасности в Европе на основах введения прозрачных рыночных правил, норм и стандартов Евросоюза.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, выступая сегодня во время заседания Межпарламентской Ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики, Сейма и Сената Республики Польша в Вильнюсе, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Энергорынок Украины становится неотъемлемой составляющей европейского рынка, в частности, магистральные нефтегазовые системы Украины сегодня практически уже интегрированы в системы Евросоюза, что создает надежную основу для формирования общей стратегии усиления энергетической безопасности Украины и ЕС, подчеркнул руководитель парламента.

В этом контексте, отметил В.ЛИТВИН, важное значение получило подписание Украиной Протокола о присоединении к Договору об основании Энергетического содружества во время 8-го заседания Совета министров Энергетического содружества в г. Скопье (Македония) 24 сентября с.г., напомнив, что предпосылкой подписания этого документа стало вступление в силу Закона Украины «Об основах функционирования рынка природного газа», который ввел общеевропейские принципы функционирования рынка природного газа в нашем государстве.

«Членство Украины в Энергетическом содружестве будет способствовать созданию единой с Евросоюзом стабильной, недискриминационной, открытой конкурентной среды обращения энергоносителей и материалов с целью эффективного обеспечения растущих потребностей потребителей этих товаров. Это также повысит уровень безопасности энергоснабжения в Европейском регионе», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады выразил надежду, что присоединение Украины к Энергетическому содружеству поможет привлечь дополнительные инвестиций в ее энергетический сектор, а также создаст условия для свободного доступа украинских компаний к рынкам ЕС.

Последующая имплементация норм энергетического законодательства Евросоюза, подчеркнул он, должна усилить уровень интеграции и согласования правил функционирования энергорынков Украины и Евросоюза, а также способствовать расширению сотрудничества в энергетической сфере со странами ЕС на двустороннем уровне на основах взаимовыгодного партнерства.

В.ЛИТВИН отметил, что в Украине внимательно следят за формированием единого рынка электроэнергии и газа ЕС. «Мы осознаем, что этот процесс проходит нелегко. Считаем, что с принятием новой энергетической стратегии ЕС на период до 2020 года будут заложены более стабильные и взаимовыгодные рамки сотрудничества с третьими странами, - сказал он. - Нам необходимо сотрудничать вместе, ведь Евросоюз не может обойтись без такого сотрудничества, в частности в сфере снабжения и транзита энергоносителей».