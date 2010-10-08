«Газпром» рассчитывает экспортировать 145 млрд. куб. м газа – Миллер

ОАО «Газпром» рассчитывает в текущем году экспортировать 145 млрд. кубометров газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сообщил на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Мы видим две разнонаправленные тенденции. Получается так, что тенденция роста спроса газа в одних странах немного превышает ту тенденцию, которая есть в других странах. Поэтому мы ожидаем, что, наверно, объем поставок газа на экспорт в 2010 году будет на уровне, может быть, где-то 145 млрд. куб. м. Это, может, чуть больше - на 5 млрд. - объемов газа прошлого года», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что в апреле-мае на европейском рынке наметилась новая тенденция, которой раньше не было. Так, ряд стран Европы - Германия, Франция, - в целом север Европы, Центральная Европа демонстрируют очень хорошие темпы роста отбора газа, хорошие показатели по росту рынка по сравнению с 2009 годом, но тенденция в Южной, Юго-Восточной, Восточной Европе другая.

По словам А.МИЛЛЕРА, это связано с разными темпами восстановления экономики в разных странах Европы.

В тоже время, он отметил, что в первую очередь прирост добычи обеспечен за счет внутреннего российского рынка.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» за 9 месяцев этого года увеличил добычу газа на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., - до 365,5 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.