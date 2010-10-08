Россия и Украина работают над созданием СП по обогащению урана

Россия и Украина работают над созданием совместного предприятия по обогащению урана.

Об этом заявил журналистам глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО, передает РИА «Новости».

«Мы работаем над созданием коммерческого предприятия по обогащению урана в рамках интеграции двух атомных комплексов России и Украины», – сказал он.

По словам С.КИРИЕНКО, это будет СП, подобное тому, которое создано Россией и Казахстаном в этой сфере. Работать новое СП будет на территории России, сообщил глава «Росатома».

Напомним, российский холдинг «Атомэнергопром» и казахстанский «Казатомпром» намерены к 2017 году построить в Ангарске (Иркутская обл.) центр по обогащению урана. В 2024 году центр должен выйти на проектную мощность. Работа центра, создаваемого по инициативе РФ, позволит всем странам, желающим развивать ядерную энергетику, получить доступ к такой высокотехнологичной услуге, как обогащение урана. При этом технологии обогащения не будут экспортироваться.

Для реализации проекта «Атомэнергопром» и «Казатомпром» в 2006 году создали ЗАО «Центр по обогащению урана» (ЦОУ). Предполагается, что ЦОУ будет обогащать уран, добываемый на территории России и Казахстана. Мощность предприятия составит 5 млн. единиц работы разделения (ЕРР) в год. (ЕРР – величина, показывающая объем энергозатрат на обогащение 1 кг урана). Стоимость проекта ЦОУ – 2,5 млрд. долл. Помимо этого Россия и Казахстан обсуждают создание совместного предприятия в ядерной энергетике по торговле на рынках третьих стран.

Как сообщал УНИАН, 5 октября т.г. государственный концерн «Ядерное топливо» (Украина) приобрел 10% акций Международного центра по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске (Иркутская обл., РФ).

На данное время акционером ОАО "МЦOУ" являются госкорпорация "Росатом", РФ (80% акций), АО "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акций) и государственный концерн "Ядерное топливо", Украина (10% акций). С 2008 года мероприятия по вступлению в МЦОУ осуществляет ЗАО "Армянская атомная электростанция", Армения (планируется выкуп 10% акций).