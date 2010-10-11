Италия не против участия немецких компаний в реализации «Южного потока» - Берлускони

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявил, что Италия не против участия немецких компаний в реализации проекта «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом С.БЕРЛУСКОНИ сказал 9 октября на встрече с главой российского правительства Владимиром ПУТИНЫМ.

С.БЕРЛУСКОНИ отметил, что «Южный поток» - это крупный проект, к которому Италия сразу же присоединилась.

«Что касается участия других сторон, в частности, речь идет об участии одной немецкой компании, я думаю, что это абсолютно позитивный вклад», - заявил он.

«Таким образом будет проявляться интерес со стороны Европейского Союза в отношении этого очень важного проекта, который создан для того, чтобы поставлять газ в Европейский Союз», - считает премьер-министр Италии.

В свою очередь В.ПУТИН отметил важность «Южного потока» для Европы.

«Мы будем работать над этим проектом, он никак не нарушает планов других компаний, реализующих подобные проекты в этом регионе, в других регионах мира, но этот, безусловно, будет способствовать повышению энергетических возможностей и энергетической стабильности в Европе», - подчеркнул председатель правительства РФ.

С.БЕРЛУСКОНИ также отметил, что совместными усилиями удалось убедить Турцию, чтобы она разрешила прохождение «Южного потока» через свои территориальные воды.

«Сейчас остаются некоторые проблемы, которые касаются прохождения этого проекта через некоторые страны, - признал премьер-министр Италии. - Мне придется, наверное, поработать с дипломатической точки зрения в отношении одной из стран, чтобы убедить ее, чтобы она не выдвигала каких-либо трудностей по этому проекту».

При этом итальянский премьер не уточнил, о какой именно стране идет речь.

Как сообщал УНИАН, 8 октября глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР на встрече с В.ПУТИНЫМ сообщил, что немецкие компании проявляют интерес к вхождению в проект «Южный поток».

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планируется построить до 2015 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 млрд. долл. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна ветка пройдет через Грецию в Италию, другая - через Сербию и Венгрию в Австрию. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 47-63 миллиарда кубометров газа в год.