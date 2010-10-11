Нефть дорожает на фоне обвала доллара

Цены на нефть в понедельник, 11 октября, растут на фоне снижения доллара по отношению к большинству мировых валют после того, как пессимистичные данные по американскому рынку труда привели к обострению слухов о возможном ослаблении кредитно-денежной политики в стране с целью поддержания темпов экономического роста, передает Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.50 мск выросла на 0,60 доллара, или на 0,73% - до 83,26 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,53 доллара, или на 0,63% - до 84,56 доллара за баррель.

По итогам торгов пятницы курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США упал на 0,3% - до 77,29 пункта на фоне слабых данных по состоянию рынка труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США в сентябре уменьшилось на 95 тысяч.

Аналитики ожидали снижения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики всего на 5 тысяч. "Рынки отыгрывают вероятность ослабления Федрезервом денежной политики. На этом фоне слабеет доллар, - заявил аналитик National Australia Bank Ltd. Бен Уэстмор. - Многое на рынке происходит из-за данных по рынку труда в США, не оправдавших ожидания аналитиков".