Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX в пятницу выросли

Котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в пятницу, 8 октября, получив поддержку со стороны слабости доллара США и опасений относительно того, что забастовка в одном из французских нефтяных портов может начать негативно сказываться на предложении, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть достигли 82,66 доллара за баррель, поднявшись на 1,2%, или на 99 центов, после падения в четверг на 1,56 доллара за баррель, которое оказалось самым значительным с 31 августа. Нефтяные фьючерсы на NYMEX по итогам недели подорожали на 1,3%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 60 центов, или на 0,7%, до 84,03 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли после сильного падения в четверг, 7 октября, которое было связано с колебаниями курса доллара и фиксацией прибыли после роста цен до 5-месячного максимума выше отметки 84 доллара за баррель. Американская валюта сильно колебалась после выхода в США разочаровывающего отчета о занятости, который не оправдал ожиданий некоторых аналитиков, надеявшихся получить в его лице указание на укрепление экономики.

Министерство труда США сообщило в пятницу о том, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре сократилось на 95 000, тогда как экономисты ожидали сокращения на 10 000. Безработица, которая, как прогнозировалось, должна был подняться до 9,7%, осталась на уровне 9,6%.

Цены на нефть также получили поддержку со стороны забастовки в одном из ключевых французских нефтяных портов, которая на тот момент продолжалась уже 12-й день, что задерживало разгрузку иностранных нефтяных танкеров и создало угрозу закрытия некоторых нефтеперерабатывающих заводов.

Ноябрьские фьючерсы на бензин по итогам торгов выросли в цене на 3,32 цента, или на 1,6%, до 2,1512 доллара за галлон, тогда как ноябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,3%, или на 3,1 цента, до 2,2819 доллара за галлон.