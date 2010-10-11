«Энергоатом» проведет конкурс по выбору серийного энергоблока для украинских АЭС

Обособленное подразделение «Атомпроектинжиниринг» (АПИ) НАЭК «Энергоатом» проводит подготовку к проведению конкурса по выбору серийного энергоблока АЭС для последующего строительства в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом»

Согласно сообщению, эксперты АПИ в настоящее изучают проекты, предложенные ведущими мировыми производителями АЭС. Анализируются возможности национальных предприятий для реализации проектов. Изучаются потребности энергосистемы и особенности площадок для размещения АЭС.

В частности, проводится предварительное рассмотрение и технико-экономические оценки реакторов реакторных установок производимых госконцерном «Росатом» (РФ), AECL (Канада), Аrеva (Франция), Westinghouse (США), KEPCO (Южная Корея), CGNPC (Китай).

Заключения специалистов предприятия и информационные материалы серийного энергоблока в дальнейшем планируется направить на рассмотрение Кабинета министров Украины и других органов власти Украины.

Проект серийного энергоблока АЭС, который будет выбран на тендерных условиях, должен отвечать рекомендациям МАГАТЭ и EUR (Требования европейских эксплуатирующих организаций), а также требованиям национальной нормативно-правовой базы.

В настоящее время на всех 15 действующих энергоблоках украинских АЭС эксплуатируются российские реакторы типа ВВЭР.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.