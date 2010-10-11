Украина увеличила транзит газа в Европу

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-сентябре увеличила транзит природного газа в страны Европы на 8,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 68,251 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в сентябре транзит природного газа в страны Европы составил 6,716 млрд. куб. м, что на 24,1% меньше, чем в сентябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, до 95,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.