Суд отказал «Укрэнерго» в расторжении договора с Emfesz Kft.

Хозяйственный суд Одесской области отказал НЭК «Укрэнерго» в расторжении договора о совместной деятельности с Emfesz Kft. (Венгрия), по которому оператор украинской энергосистемы передал в уставный фонд созданного в 2007 году совместного предприятия – консорциума «Южная энергетическая компания» (Одесса) межгосударственную высоковольтную линию 750 кВ «Южно-Украинская АЭС – Исакча» (Румыния).

Об этом сказано в решении суда от 4 октября т.г., копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, НЭК «Укрэнерго» еще в 2009 году обратилось с соответствующим иском в областной суд, мотивируя свои требования нарушением частными компаниями условий договора о совместной деятельности, в частности, невыполнением условий договора, согласно которым они должны были обеспечить сохранность линии, переданной НЭК в качестве взноса в уставный фонд совместного предприятия. При этом в ходе ревизии в 2008 году НЭК установило недостачу 10 опор высоковольтной линии «ЮУАЭС-Исакча». В своем иске государственная компания просила суд взыскать с ответчиков свыше 147 тыс. грн. за выявленную недостачу опор.

В то же время, как установил суд, частные компании выполняли условия договора, наняв охранную фирму для охраны энергообъектов и перечислив в уставный фонд в денежной форме свыше 18 млн. грн. При этом 8 из 10 опор, по поводу которых выдвигались претензии НЭК, в настоящее время находятся на территории Молдовы.

Как сообщал УНИАН, консорциум «Южная энергетическая компания» был создан в октябре 2007 года как временное уставное объединение с целью объединения производственных, научных, финансовых и других ресурсов участников для содействия обеспечению постоянного функционирования объектов электроэнергетики, в том числе для использования украинских электрических сетей на территориях других стран.

Согласно учредительным документам, долевое участие сторон в консорциуме предусмотрено на уровне 75% для Emfesz Kft. и 25% – для НЭК «Укрэнерго». При этом доля НЭК «Укрэнерго» оформлена внесением в уставный фонд ЛЭП «Южно-Украинская АЭС – Исакча» балансовой стоимостью 5,6 млн. грн. В свою очередь, Emfesz Kft. должна была внести в уставный фонд СП 15,337 млн. грн., а консорциум «Южная энергетическая компания» – 10,225 млн. грн.

В краткосрочной перспективе деятельность консорциума планировалось направить на реабилитацию отрезка линии электропередачи 750 кВ «Южно-Украинская АЭС – Исакча» (Румыния) от Молдавской ГРЭС (Молдова) к подстанции Исакча. Цель реализации проекта – обеспечение стабильного функционирования южной части Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС), а также организация передачи электроэнергии производства Молдавской ГРЭС (ЗАО «Интер РАО ЕЭС», Россия) по направлению в Румынию.

Кроме того, проект предусматривал строительство вставки постоянного тока на украинской границе с Румынией, что позволит осуществлять экспорт электроэнергии по стандартам и требованиям Объединенной европейской энергосистемы (UCTE).

Справка УНИАН. ЛЭП «Южно-Украинская АЭС – Исакча» была введена в эксплуатацию в 1986 году и не используется с 1996 года. Она проходит по территории Приднестровья и Молдовы. Протяженность линии по украинской территории составляет 398,4 км.

НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

Компания Emfesz Kft. (Elso Magyar Foldgaz es Energiakereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii Tarsasag, Будапешт, Венгрия) является одним из крупнейших газовых и электрических трейдеров в Венгрии. Компания входит в международный холдинг Group DF украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.