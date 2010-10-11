Путин решил, что транзитные риски остаются главными при поставках газа в Европу

Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что транзитные риски остаются главными при поставках газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на совещании по вопросу развития газовой отрасли до 2030 года в Новом Уренгое.

«Как вы знаете, мы реализуем проекты строительства «Северного потока» и «Южного потока» и тем самым надёжно гарантируем стабильность поставок европейским потребителям, снимаем транзитные риски, а это – и мы с вами это очень хорошо знаем – главные риски сегодня», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что в России газа достаточно для внутреннего потребления и для выполнения всех контрактных обязательств перед иностранными партнёрами. «Главное – транспорт», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, важным вопрос остается диверсификация экспорта газа. Он отметил, что необходимо иметь достоверные прогнозы роста потребления на всех ключевых региональных газовых рынках, и в соответствии с ними выстраивать стратегию, активно работать с потребителями, доказывать преимущества закупок российского газа.

«Одновременно нужно смотреть на новые развивающиеся рынки, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нашим крупным потребителем может стать Китай, а сахалинский газ уже вышел на рынок Японии и Южной Кореи», - сказал В.ПУТИН.

Он заверил, что Россия открыта для диалога со всеми партнёрами, заинтересованными в приобретении российского газа.

«Самое серьёзное внимание необходимо уделить инфраструктуре - газопроводы, морские терминалы и так далее», - подчеркнул В.ПУТИН.

Кроме этого, он отметил, что по всем экспертным оценкам, в глобальном газовом балансе будет расти доля сжиженного природного газа.

«Уже к 2015 году прогнозируется почти двукратное увеличение рынка СПГ - необходимо учитывать эту тенденцию. Да и нам это руки развязывает, как вы понимаете, как раз решает задачу освоения нетрадиционных для нас рынков», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что после пуска первого и пока единственного завода СПГ на Сахалине, российский газ занял около 5% мирового рынка этого товара.

«Теперь на очереди - новые проекты. И прежде всего речь идёт о создании крупномасштабного производства СПГ как раз здесь, на Ямале. Здесь предстоит многое сделать: построить завод СПГ и портовую инфраструктуру, создать мощный флот ледоколов, газовозов, грузовых судов ледового класса - и желательно всё это должно быть российского производства. Этот флот должен обеспечить круглогодичную доставку грузов и вывоз углеводородного сырья с полуострова Ямал», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что утверждён комплексный план по развитию производства СПГ на полуострове Ямал.