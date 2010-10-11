Шматко: Россия может вложить в газовую промышленность почти 500 млрд. долл.

Россия до 2030 года может вложить в развитие газовой промышленности почти 500 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики России Сергей ШМАТКО сказал на совещании по вопросу развития газовой отрасли до 2030 года в Новом Уренгое.

«В целом объём капитальных вложений в развитие газовой промышленности на период до 2030 года прогнозируется на уровне 12,3 (около 410 млрд. долл.) или 14,7 трлн. рублей (около 490 млрд. долл.) в ценах на 1 ноября 2010 года», - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что наращивания добычи газа к 2030 году до 1 трлн. куб. м. в год предусматривается очень серьёзная программа капвложений: это модернизация действующих и строительство 25-28 тыс. км новых газотранспортных мощностей. Планируется ввод порядка 116-146 компрессорных станций, что увеличит их количество больше чем на 50%, добавил он

По его словам, также потребуется производство порядка 9,5-13 млн. тонн труб диаметром 530-1420 мм, газоперекачивающих агрегатов в количестве порядка 460 или 600 штук.

Как отметил С.ШМАТКО, предусматривается создание шести кластеров газопереработки и газохимии, а также развитие новых центров газодобычи, реализация масштабных проектов производства СПГ.

Министр энергетики России добавил, что потребление газа вырастет с 432 млрд. кубов в России в 2009 году до 549-599 млрд. кубов к 2030 году.